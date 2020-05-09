شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: رحلات مخالفى الإقامة لن تتوقف أثناء الحظر الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر كويتية مسؤولة، أن الرحلات الجوية لإجلاء مخالفي الإقامة وكذلك رحلات الإخلاء لبقية الجاليات العربية والأجنبية الراغبين في مغادرة البلاد إلى أوطانهم ستكون مستمرة ولن تتوقف بقرار الحظر الشامل. وفق القبس الكويتية.

وقالت المصادر: لم تصل أي تعليمات جديدة من الحكومة حول إيقاف الرحلات تزامنا مع قرار الحظر الكلي الذي يبدأ الأحد، لافتة إلى أن هناك طلبات مقدمة لعدد من شركات الطيران لحجز رحلات جوية للمغادرة حتى نهاية الشهر الجاري، موضحة أن الأجهزة العاملة في المطار على أهبة الاستعداد سواء لإجلاء المواطنين من الخارج او لمغادرة المقيمين الراغبين في العودة إلى أوطانهم.

Advertisements

كان مجلس وزراء الكويت قد أعلن أمس بدء تطبيق الحظر الشامل بالكويت الأحد المقبل، وكشف مصدر بحكومة الكويت ملامح هذا الحظر وفق ما أوردت الراى الكويتية ، ومن أبرزها وقف خدمات توصيل المطاعم بدءاً من سريان الحظر الشامل بشكل كامل خصوصا في ظل عدم تمكن الكثير منها من توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة في عملية التوصيل.

و سيكون هناك فرق خدمات سيتم الإعلان عنها في كل محافظة لتنظيم توفير احتياجات السكان وآليات توفيرها تحت الحظر الشامل.

وبالنسبة لشركات التجهيزات الغذائية التي توافر متطلبات العاملين في الصفوف الاولى والمستشفيات والمحاجر مستثناة من التوقف عن العمل ولكن ضمن اشتراطات صارمة يجب الالتزام بها، ومع الحظر الشامل كل الاعمال تتوقف بما في ذلك البنوك والبورصة والشركات.