شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي على مطار معيتيقة بطرابلس وتصاعد أدخنة فوق المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس منذ الصباح الباكر لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم قبل قليل.

وفى وقت سابق، قالت الرئاسة التونسية، إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية.

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