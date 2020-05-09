شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من إرهابيى داعش فى عملية أمنية بديالى وسط العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت، اثنين من قناصى تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى وسط البلاد، وقال مصدر أمني - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن قوة أمنية تمكنت من قتل اثنين من قناصي تنظيم داعش في عملية أمنية نفذت بين ناحيتي "قره تبه" و"العظيم" شمال بعقوبة.

وتنفذ قوات الأمن العراقية عمليات استباقية للقضاء على عناصر داعش في المناطق الساخنة في محافظة ديالى.

فى سياق متصل، نفذت قوات اللواء 30 التابع لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي عملية أمنية في ناحية النمرود لتفتيش المناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة.

من جانب أخر نفت إدارة مطار السليمانية الدولي بالعراق، إعادة تسيير الرحلات الجوية، داعية المواطنين إلى عدم تصديق الشائعات، وقال المدير العام لمطار السليمانية طاهرعبد الله - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، إن بعض الشركات الأجنبية التي لديها فروع في إقليم كردستان تقوم ببيع التذاكر للمواطنين بمبالغ مضاعفة وخاصة للأشخاص العالقين في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى ويحاولون العودة إلى إقليم كردستان أو العكس، مشددا على عدم تعامل المواطنين مع تلك الشركات.

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