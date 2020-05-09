شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفى الاشتباه بإصابة أحد وزراء الحكومة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عدم صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء الكويتيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال رداً على سؤال بهذا الخصوص في المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي الذي عقد الجمعة عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " ، إن الحكومة الكويتية ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد تتبع سياسة الشفافية والتواصل مع المواطن والمقيم.
وأضاف: "نحن شفافون وإذا كانت هناك أي معلومة نحتاج أن نعلنها سنظهر في العلن ونتكلم في المؤتمرات الصحفية أو عبر الحسابات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية ".
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