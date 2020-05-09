الحوثيون: تقاعس أممي تجاه 800 صومالي رحلتهم السعودية لليمن

صنعاء / عزيز الأحمدي / الخليج 365

اتهمت جماعة "الحوثي" اليمنية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بـ"التقاعس" تجاه حياة 800 من الجنسية الصومالية، رحلتهم السعودية إلى اليمن.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب السعودية أو مفوضية شؤون اللاجئين بشأن ما ذكره الحوثيون.



وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن "السعودية قامت بترحيل أكثر من 800 صومالي من أراضيها، وأدخلتهم إلى اليمن عبر محافظة الجوف (محاذية للسعودية)".



وأوضح، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن الصوماليين المرحلين "محجورون (صحيا) في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال)"، دون توضيح ما إذا كان بينهم مصابون بكورونا أم لا.



وأشار المجلس إلى أن عدد المرحلين يفوق الإمكانات المتوافرة لتغطية نفقات الحجر الصحي.



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وأضاف أنه "تمت مخاطبة مفوضية شؤون اللاجئين للقيام بمسؤولياتها في إنقاذهم، إلا أنها لم تتجاوب مع الأمر".



والثلاثاء، أعلن الحوثيون وفاة أول مصاب بكورونا في مناطق سيطرتهم، وهو مهاجر صومالي الجنسية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية تسجيل 9 إصابات بالوباء، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 35، بينها 8 وفيات.



ويشهد اليمن للعام السادس قتالا ضاريا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



وخلفت الحرب المستمرة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.