توجيه بتمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين لأي وثيقة سارية المفعول

اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قراراً بتمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد، وذلك لمواجهة آثار كورونا ودعم قطاع التأمين والقطاع الخاص. وتضمن القرار تمديد سريان وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين، إضافة إلى تمديد سريان وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ اليوم ولمدة شهر. انشر الخبر :

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