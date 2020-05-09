الطقس : سماء غائمة وفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، وفرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.