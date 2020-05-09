تونس تًسجل 4 إصابات جديدة بكورونا وحالتى وفاة



وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس "، أنه تم في تونس إجراء 27420 تحليل، وتم تسجيل 638 حالة شفاء، و 347 حالة إصابة مازالت حاملة للفيروس.



وتصدرت العاصمة تونس عدد الإصابات بعد تسجيل 232 حالة، تلتها محافظة قبلي جنوب تونس بـ 106 حالات، ثم محافظة إريانة بـ99 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 97 حالة.