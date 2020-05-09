طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية غائم بالإمارات حار بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث حذرت هيئة الأرصاد السعودية من نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تودي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً، كما أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حار نسبياً مع كميات متفاوتة من السحب
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يشهد نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تودي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض. في حين تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل تمتد الى حفر الباطن والقيصومه كذلك على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من منطقة الرياض.
وعن حالة البحر الأحمر فالريحا تكون غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين، أما عن الخليج العربي فالرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف الى متوسط لموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الأحد" على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
فيما تكون حركة الرياح: شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:54 والمد الثاني عند الساعة 02:19 و الجزر الأول عند الساعة 28:08 والجزر الثاني عند الساعة 59:19 ، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 35:11 والمد الثاني عند الساعة 47:22 والجزر الاول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 26:05 .
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حار نسبياً مع كميات متفاوتة من السحب، ومعتدل خلال الليل ، فيما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.
ويصل ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، فيما تصل درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وتصل نسبة الرطوبة النسبية العظمى 70 % والصغرى 20 %.
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