شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية غائم بالإمارات حار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث حذرت هيئة الأرصاد السعودية من نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تودي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً، كما أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حار نسبياً مع كميات متفاوتة من السحب

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يشهد نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تودي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض. في حين تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل تمتد الى حفر الباطن والقيصومه كذلك على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من منطقة الرياض.

وعن حالة البحر الأحمر فالريحا تكون غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الأوسط والشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين، أما عن الخليج العربي فالرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف الى متوسط لموج.

الإمارات

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