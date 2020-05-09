شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يوجه بسكن لقاطني البرج المحترق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جمعية الشارقة الخيرية، بتوفير سكن مناسب لجميع قاطني برج أبكو الذي تعرض للحريق في منطقة النهدة بالشارقة إلى أن يتم صيانة البرج وإعادته ليكون جاهزاً للسكن.
من جهتها حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجمهور، من التجاوب أو التعامل مع ما يتداول من خلال بعض مواقع التواصل، حول رسائل بطلب المساعدات بشأن سكان البرج، وأكدت أن التبرعات بشتى أنواعها توجه إلى جمعية الشارقة الخيرية، أو الهلال الأحمر الإماراتي.
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