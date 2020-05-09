دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيرو تمدد إجراءات العزل العام بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

ليما (رويترز) - أعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا يوم الجمعة تمديد إجراءات العزل العام في البلاد لأسبوعين حتى 24 من مايو أيار، في رابع مرة يجري فيها تمديد فترة العزل مع ما تشهده البلاد من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وسجلت أحدث البيانات الرسمية في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي نشرت يوم الخميس 58526 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغت حالات الوفاة 1627 حالة وفاة.

(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)