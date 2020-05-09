القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة اكتشاف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في صنعاء باليمن . وقالت إن هذه الحالة كانت لمصاب قادم من مدينة عدن.
وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى حالتين إحداهما لصومالي عثر عليه ميتا في فندق.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة تسع حالات إصابة جديدة بكورونا في عدن وحالتي وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى 34 حالة إضافة إلى سبع حالات وفاة.
(تغطية صحفية هشام عبد الخالق-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون باليمن يعلنون تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.