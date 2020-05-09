دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الحوثيون باليمن يعلنون تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا في صنعاء

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة اكتشاف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في صنعاء باليمن . وقالت إن هذه الحالة كانت لمصاب قادم من مدينة عدن.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى حالتين إحداهما لصومالي عثر عليه ميتا في فندق.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة تسع حالات إصابة جديدة بكورونا في عدن وحالتي وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى 34 حالة إضافة إلى سبع حالات وفاة.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)