شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن انتهاء المرحلة الأولى من استقبال الطلبة العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة الأردنية إنهاء إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين العائدين من الخارج، ضمن التعليمات الصحية المتبعة.
وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير وفق " روسيا اليوم ": "تم بحمد الله إنهاء المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وبهذا يكون مجموع الرحلات التي وصلت لغاية الجمعة 16 رحلة، ومجموع القادمين 2940 مسافرا، وسيعلن عن باقي المراحل لاحقا".
وأضاف: "تم نقل جميع الطلبة العائدين إلى مواقع الحجر الصحي ولم يتم استثناء أي منهم".
وقامت فرق تابعة لسلاح الهندسة الملكي، بتطهير وتعقيم المطار بعد إنهاء المرحلة الأولى لجعله بيئة آمنة ومعقمة باستمرار.
وتأتي الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.
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