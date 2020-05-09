شكرا لقرائتكم خبر عن قروبات «واتساب» تساهم في تفطير 600 صائم بمحافظة الدلم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجحت “الجمعية الخيرية بمحافظة الدلم”، في تفطير 600 صائم عبر قروبات “الواتساب” والتي تُعد وسيلة تسويقية جديدة ومبتكرة للوصول إلى المتبرعين والمستفيدين عبر الطرق الإلكترونية الرسمية.

وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أمس الجمعة: “تفطير 600 صائم في موقع رقم1 ورقم2 على نفقة (قروب الأخوات، قروب الفرخة شباب آل دريهم، قروب التواصل، منسوبات السهباء)”.

واستطاعت الجمعية الخيرية في الدلم عبر فكرتها الجديدة؛ مساهمات قروبات “الواتساب” في تفطير الصائمين، إضفاء روح المنافسة بين سكان المحافظة للمشاركة في كسب الأجر والثواب خلال شهر رمضان.

وتنافست العديد من قروبات العائلات والأصدقاء والعمل بمحافظة الدلم في المبادرة بالتكفل بتفطير الصائمين عن طريق الجمعية الخيرية بالدلم، والتي تقوم بتفطير آلاف الصائمين يوميًا في شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن الجمعية الخيرية في الدلم تأسست عام 1400ه، على يد 27 رائدًا من رواد العمل الخيري في المحافظة وتتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم.

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ومنذ تأسيس الجمعية وهي تساهم في تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين في جميع أحياء محافظة الدلم وتتطور في خدماتها من عام إلى آخر حتى أصبحت إحدى الجمعيات الرائدة في مجال الخدمة الاجتماعية.

ولا تقتصر برامج الجمعية على تقدم المساعدات المالية والعينية بل إن هناك أكثر من 36 برنامجًا تقدمها الجمعية منها إعانات الزواج ومشروع تفطير الصائمين وكسوة العيد والشتاء ومشروع توزيع فائض الأطعمة وغيرها.

وحصلت الجمعية على شهادة الآيزو 9001 في بداية عام 1439هـ لتساهم في تحقيق رؤيتها التي تسعى لإعفاف المحتاج وتنمية المجتمع والتحول من الرعوية إلى الانتاجية بأعلى معايير الجودة والاحترافية.