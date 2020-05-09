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الكاظمي يدعو أمين عام الناتو لزيارة العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الدعوة إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لزيارة العراق.

وجاء في بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي  وفق " روسيا اليوم " "تلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب".

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وأضاف البيان أن ستولتنبرغ أكد "حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الإرهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق".

من جهته، أكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو"، داعيا الأمين العام "لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب وإسناد القوات الأمنية".

 

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