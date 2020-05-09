شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يدعو أمين عام الناتو لزيارة العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الدعوة إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لزيارة العراق.
وجاء في بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي وفق " روسيا اليوم " "تلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب".
وأضاف البيان أن ستولتنبرغ أكد "حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الإرهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق".
من جهته، أكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو"، داعيا الأمين العام "لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب وإسناد القوات الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يدعو أمين عام الناتو لزيارة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.