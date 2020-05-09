شكرا لقرائتكم خبر عن الموريتانيون يتوافدون على المساجد بعد تخفيف قيود الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المصلون على مسجد المدينة المنورة، أكبر مسجد في نواكشوط ،وفق " روسيا اليوم "، وذلك بعد تخفيف السلطات الموريتانية التدابير المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا.

وأعلنت الحكومة الموريتانية الأربعاء، تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا وسمحت بفتح الأسواق التجارية والمطاعم وأداء صلاة الجمعة وفق ضوابط محددة تتضمن، وضع الكمامات والتزام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين في الأسواق التجارية وخلال أداء صلوات الجماعة.

وفي إطار تخفيف تدابير الحجر، قلصت السلطات ساعات حظر التجول الليلي المفروض في عموم البلاد، ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من التاسعة مساء، ويستمر حتى الساعة السادسة صباحا.

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وسمحت الحكومة كذلك للمطاعم بإعادة فتح أبوابها ولكن فقط لتأمين خدمات التوصيل المنزلي.

ولا تزال الحدود البرية لموريتانيا مغلقة وكذلك مطارات البلاد ومدارسها، كما تستمر القيود المفروضة على التنقل بين ولايات البلاد.

وحتى اليوم، أعلنت موريتانيا إصابة ثمانية أشخاص بفيروس كورونا، توفي أحدهم وشفي ستة آخرون ولا يزال المصاب الثامن يتلقى العلاج.