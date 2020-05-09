شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى صورة جديدة مع سامى الجابر: لا عزاء للحسابات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على مشاركة متابعيه بصورة جديدة مع النجم سامي الجابر، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب آل الشيخ على الصورة التي نشرها منذ قليل مع نجم الهلال السعودي "لقاء مميز مع نجم مميز، وبدت الحسابات الوهمية بالنباح احياناً"، مضيفاً هاشتاج "سامي الجابر في ليوان المديفر"، وسرعان ما تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر تويتر داخل المملكة العربية السعودية.

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وفى تصريحات سابقة لنجم الهلال السعودي لقناة "روتانا خليجية": قال الجابر "لا أعلم سبب إعفائي من رئاسة الهلال، وبالتأكيد لم أرغب في التخلي عن عشقي للنادي، بعد إعفائي من المنصب"، مضيفاً : "في بداية مسيرتي حاول النصر التعاقد معي، لكني هلالي، ورغبتي كانت الاستمرار بالهلال".



تركي آل الشيخ مع سامي الجابر



تركي آل الشيخ

وعن الدوري السعودي، قال الجابر "حتى يكون لدينا دوري على أعلى مستوى، يجب أن يكون هناك عمل تكاملي، تتشارك فيه مجموعة جهات، ويجب أن تكون الأندية محترفة وليست هاوية، وكل نادٍ يعتمد وينفق على نفسه"، مضيفاً "استقطاب الأجانب يجب أن يكون تحت ضوابط، ومشكلتنا الأكبر تكمن في صياغة العقود، ومن المهم أن يكون لدى اللاعب الذي تأتي به طموح".