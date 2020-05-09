اخبار الخليج

الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين شمال البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين شمال البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية،  السيطرة على مواقع وصفها بـ"الهامة" خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ووفقا لوكالة أنباء سوتنيك الروسية، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، إن "القوات تصدت لاعتداءات وخروقات الحوثيين في جبهة قانية "شمال البيضاء"، ونفذت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تأمين بعض المواقع المهمة والحاكمة".

وأضاف اللواء الحبيشي أن " الجيش كبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

Advertisements

وأشاد بـ"البطولات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة البيضاء".

في سياق آخر، اتهم الحوثيون، التحالف العربي، بشن 41 غارة جوية على محافظتي الجوف ومأرب شمال اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون في صنعاء، أن "طيران التحالف استهدف بـ 21 غارة مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (الحدودية مع )، ونفذ 20 غارة أخرى على مديرية صرواح في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، "خلفت الغارات الهستيرية خلفت أضراراً بممتلكات المواطنين ومزارعهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع هامة من الحوثيين شمال البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا