“تركي ال الشيخ” بدت الحسابات بالنباح

علق معالي المستشار تركي ال الشيخ على لقاء لاعب الهلال والمنتخب السعودي سابقاً اللاعب سامي الجابر والذي عرض على قناة روتانا خليجية بقوله ” لقاء مميز … من نجم مميز … وبدت الحسابات الوهمية ب النباح كالعادة” وأضاف في تغريدته هاشتاق#سامي_الجابر_في_ليوان_المديفر ووضع في تغريدته صورته مع سامي الجابر وهما يحملان كاس آسيا انشر الخبر :

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