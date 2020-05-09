“العتيبي” الكوميديا تحتاج لشخص محترم

أوضح الإعلامي “سليمان العتيبي” عبر حسابه في تويتر أن كل من أفلس فنيًا لعب على وتر المشاهد السعودي واستخدم سياسة (أضحكم عليكم) ومحاولة الإسقاط على الجنوبي والحجازي والجنوبي والنجدي والحساوي ووضعهم في قالب (بايخ) وتعيس لايمثلهم لامن قريب أو بعيد المؤسف أنهم أصبحوا يستوردون ممثلي الصف الثاني والثالث لمشاركتهم هذه المسخرة والتطاول

وأضاف الكوميديا والدراما تحتاج شخص محترم لديه أدوات فنية وقدرات لصنع روح الترفيه والضحك وخلق القفشات التي تضحك المتفرج ولاتترك لديه فكرةغير صحيحة عن مجتمعنا لأن المتابع أولا سعودي وخليجي وعربي ومايصدر لهم من فن يمثلنا يجب أن يليق بنا ويترك في أذهانهم صورة تمحو ماسبقها من وصمنا بالهمجية