ذرائع تنافسية الجيل الخامس

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أليس غريباً الخوف الذي تبديه الإمبراطورية إزاء الجيل الخامس من الاتصالات؟ لعلها تتظاهر بإبداء المخاوف. حتى غير العاقل يعلم أن وراء تصريحات القوة الجبارة أكمة ذرائع. قالوا: إن «جي 5» محشو بالجاسوسية. صدقنا، الجاسوسية هي الرجس الوحيد الذي لا تقربه القوى العظمى بالذات.

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لا توجد في العالم قوة تستطيع الوقوف في وجه «جي 5». إما أن يستمر الترقيم: جي 6، جي 7 ... إلخ، أو أن تتغير التقانة، تأخذ منحى آخر، مثل الانتقال من الحواسيب الرقمية إلى الكمومية. مثل الانتقال من التخزين بالحساب الثنائي إلى التخزين على طريقة الحمض النووي. لغير العارفين، نظرة خاطفة على الأجيال لنتبين التطور: «جي 1»: 1980 ولدت الهواتف اللاسلكية الجوالة. كانت الأجهزة صوتية لا أكثر. بالتوازي كانت أجهزة لاسلكية أخرى موجودة، لكن من دون اتصال في ما بينها. ظهر الجيل الثاني في أوائل العقد التاسع، تحسن الصوت كثيراً، وتسنى إرسال الرسائل النصية. مع «جي 3» دخل الهاتف الوسائط المتعددة بسرعات كبيرة واتصال واسع بالعالم. الجيل الرابع جعل الشبكة أسرع كثيراً وأقل كلفة. أصبحت البرمجيات والخدمات لا تحصى: إرسال البيانات، تصفح الإنترنت، مشاهدة الأفلام، الموسيقى بلا حدود. حاشاك، بات الجوال أذكى من البشر.

الآن، يريد الإمبراطور أن يقول للتقدم التقاني: قف. أيّ مسيلمة يجهر بمثل هذا؟ حتى الساعة، أغلبية الهواتف تتواصل في ما بينها، أشخاص مع أشخاص. مع «جي 5» صار الاتصال ممكناً بين الناس والأجهزة. جنابك سافرت من الإمارات إلى باريس، تذكرت أنك نسيت إطفاء الأنوار، لا تحزن يا ولدي، فهاتفك المحمول، سيقول: أطفئ يا سمسم. عند انتشار الجيل الخامس ستتسنى الاتصالات بين مئة مليار جهاز. هذه هي «إنترنت الأشياء». السرعة ستكون مئة ضعف، مدّة الانتظار ما بين إرسال البيانات وتلقي الرد تسمّى «الكمون في الفيزياء»، . سيتطلب إرسال البيانات لاسلكياً في الجيل الخامس واحداً من الألف من الثانية. أهمية قصوى حياتية، مثلاً: أنت في سيارتك الذاتية القيادة، يحدث تصادم أمامك، مركبتك في واحد من الألف من الثانية تعلم فوراً المركبات خلفك وتكون قد توقفت أو غيرت مسارها... إلخ. الرحلة الخيالية في عالم الجيل الخامس يتركها القلم لفرصة أخرى، على أمل أن تكون خيراً من ألف ميعاد.

لزوم ما يلزم: النتيجة النفسية: الإمبراطور لا يستطيع إيقاف مد البحر العلمي التقاني بنفخة. دع للمستقبل كلمته في الذرائع التنافسية.

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