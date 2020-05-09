شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء الممثل العراقي غالب جواد من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

شفي الممثل العراقي، غالب جواد، المقيم في العاصمة البريطانية، من فيروس «كورونا» بصعوبة بالغة. وتعرض غالب جواد، الذي يعد من أبرز الممثلين في العراق، للإصابة بالفيروس ما جعله يرقد في أحد مشافي لندن. وذكر مقربون من جواد، أنه يمر الآن بمرحلة النقاهة.

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