كلب آلي يتجول في المتنزهات لحث الناس على التباعد الاجتماعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدلاً من إزعاج المارة بالنباح يطلب الكلب «سبوت» بصوت ناعم من راكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض في المتنزهات الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم. إنه كلب آلي تستخدمه السلطات في سنغافورة؛ للمساعدة في الحد من حالات العدوى بفيروس «كورونا».

ويعمل الكلب الآلي بالتحكم عن بعد، وله أربع أرجل، وهو من تصميم شركة بوسطن ديناميكس. وبدأ عمله في متنزه بوسط المدينة، أمس الجمعة، في إطار تجربة لأسبوعين قد تشهد انضمام روبوتات أخرى لحراسة المساحات الخضراء في المدينة، خلال حالة العزل العام.

وأثناء تجوله في المتنزه، قال سبوت بالإنجليزية: «دعونا نبقي سنغافورة مكاناً صحياً، من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم، رجاء ابتعدوا عن بعضكم لمسافة متر واحد على الأقل. أشكركم».

وقالت وكالة التكنولوجيا والأمن الإلكتروني التابعة للحكومة والمسؤولة عن التجربة في بيان، إن الكلب الآلي سبوت يمكنه التحرك بيسر على الأراضي غير الممهدة في المتنزهات والحدائق.

وإلى جانب بث رسائل تنبه الزوار إلى قواعد التباعد الاجتماعي تم تزويد سبوت بكاميرات وأدوات تحليل؛ لتقدير عدد الموجودين في المتنزه. لكن السلطات قالت إن الكاميرات لن ترصد الأفراد، ولن تسجل أي بيانات شخصية.

واستُخدم سبوت في الآونة الأخيرة على نحو تجريبي في مستشفى ميداني لتوزيع الأدوية على المرضى.