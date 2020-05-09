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شكرا لقرائتكم خبر عن قرية بولندية تستقبل أول مولود ذكر منذ 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت قرية بولندية ولادة أول طفل ذكر خلال 10 سنوات، بعد أن اقتصرت الولادات فيها على الإناث خلال السنوات العشر الماضية.
واحتلت قرية Miejsce Odrzańskie
الصغيرة في جنوب بولندا، التي يبلغ عدد سكانها 300 نسمة فقط، عناوين الأخبار العالمية في العام الماضي، بعد أن عرض عمدة المنطقة مكافأة لأول زوجين يلدان طفلاً ذكر. والآن، بعد 10 شهور من هذا الإعلان، أدت ولادة الطفل بارتيك إلى حالة لا توصف من الفرح في القرية.
وقال العمدة راجموند فريشكو معبراً عن فرحته «هذه أخبار رائعة، خاصة في هذا الوقت الذي نمر فيه جميعاً بأزمة فيروس «كورونا». كل ولادة هي حدث خاص، لكن هذه الولادة تمنحنا جميعاً الأمل بمستقبل جديد».
وقالت الأم الفخورة آنا ميليك: إن الولادة كانت معجزة مزدوجة، بعد أن خضعت لعملية أنقذت حياتها. وأضافت: «العملية أعادتني إلى الحياة من جديد، وكانت معجزة مزدوجة؛ لأن باتريك ليس مجرد طفل؛ بل هو أول ذكر يولد في القرية منذ زمن طويل».
وتأتي الولادة كحدث مهم للمجتمع الزراعي الصغير في القرية؛ إذ تعاني المنطقة انخفاضاً في عدد السكان، بعد أن غادرت العديد من الشابات للعثور على أزواج وبدء حياة جديدة في مدن أخرى، ولم يولد طفل ذكر فيها منذ عام 2010.
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