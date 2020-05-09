«إسرائيل» تناقش خفض القوات الدولية بسيناء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إسرائيل»، امس الجمعة، أنها ستناقش مع الولايات المتحدة، تقريراً صحفياً ذكر أنه قد يتم خفض قوات حفظ السلام الدولية التي تقودها واشنطن في شبه جزيرة سيناء المصرية، واصفة وجودها هناك لنحو أربعة عقود بأنه «مهم».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس الأول الخميس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين، وسابقين، أن وزير الدفاع، مارك إسبر، يسعى لسحب بعض القوات الأمريكية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء. ويأتي خفض القوات بينما تقاتل مصر متشددين في سيناء التي توجد فيها قوة متعددة الجنسيات، ومراقبون، تقودهم الولايات المتحدة منذ مطلع الثمانينات بعد إبرام اتفاق «كامب ديفيد» بين مصر، و«إسرائيل» في 1979.

ورداً على طلب للتعليق على التقرير قال وزير الطاقة «الإسرائيلي»، يوفال شتاينتز، في مقابلة مع إذاعة 102 إف إم في «تل أبيب»، «القوات الدولية في سيناء مهمة، والمشاركة الأمريكية مهمة». وأضاف: «بالتأكيد سنناقش الأمر مع الأمريكيين». ووفقاً لموقعها الإلكتروني يوجد 1156 فرداً في القوات الدولية والمراقبين من الولايات المتحدة، و12 دولة تغطي مساحة تزيد على عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء. وتضم القوات نحو 454 فرداً أمريكياً. لكن بيانات على الموقع الإلكتروني كشفت أن حجم هذه القوات انخفض بأكثر من 30 في المئة منذ 2015. (رويترز)