الفحص المبكــر.. يحاصر «كورونا»قبل ظهور الأعراض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:رانيا الغزاوي

أكد أطباء ومتخصصون في علم المناعة والأمراض المعدية، أن الفحص المبكر ل«كورونا» يُعد العمود الفقري لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه، حيث يسهم في اكتشاف الحالات المصابة، وعزلها وتتبع المخالطين، ومنع انتشار الوباء في المجتمع، مشيدين بما تقوم به الدولة والجهات الصحية في تكثيف الفحوص المخبرية والإجراءات الاستباقية المهمة التي من شأنها أن تسهم في السيطرة على انتشار الفيروس، وساعد في ذلك افتتاح 14 مركزاً متطوراً ومجهزاً بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المؤهلة لفحص الكورونا من المركبة على مستوى الدولة التي تصل الطاقة الاستيعابية اليومية فيها لأكثر من 8500 مراجع، وافتتاح مركزين مؤخراً لفحص العمال مجاناً في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، إلى جانب المستشفيات والعيادات على مستوى الدولة التي تقوم بفحص المخالطين والمصابين والتعامل معهم بشكل سريع قبل ظهور مضاعفات.

ولفت الأطباء إلى المكانة المتقدمة التي تعتليها دولة الإمارات حالياً مقارنة بكثير من الدول، حيث أثبتت كفاءتها الطبية في التعامل مع الجائحة بخطوات مدروسة، وأصبحت من أعلى دول العالم من حيث عدد الفحوص حيث تجري أكثر من 77 ألفاً و550 فحصاً لكل مليون نسمة بحسب المؤشرات العالمية، كما تم تصنيفها عالمياً ضمن أقل دول العالم في عدد حالات الوفاة، وهو مؤشر إيجابي يدل على الرعاية الصحية التي يتلقاها المصابون بالفيروس ومتانة النظام الصحي المطبق بالدولة في القطاع الصحي الحكومي والخاص.



التقصي النشط



أكد الدكتور فيصل الأحبابي رئيس قسم الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، أن دولة الإمارات تكافح عدوى فيروس كورونا، طبقاً للاستراتيجيات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وأثبتت التزامها بذلك، عبر الكشف المبكر عن الفيروس الذي بدأت به فور انتشار الأزمة عالمياً، من خلال عمليتي التقصي الوبائي النشط والتقصي غير النشط، حيث طبقت العمليتين لتحقيق هذه الاستراتيجية، ويستهدف التقصي النشط الفئات التي تكون أماكن إقامتها مشتركة كمساكن العمال والذين يكونون أكثر عرضة للعدوى نظراً للاختلاط المباشر بينهم وإجراء مسوح لهم، كما يعد المهنيين الصحيين أو العاملين بالقطاع الصحي، وكبار السن الذين يعرضهم الفيروس لمضاعفات خطيرة نظراً لقلة مناعتهم، ضمن هذه الفئات.

وأشار إلى أن الجهات الصحية في أبوظبي، قامت بتطبيق ذلك باستهداف هذه الفئات مباشرة عبر فحوص المسح المستمرة.

مساكن العمال

وأشار إلى الإجراءات الصحية الصارمة التي تقوم بها دائرة الصحة في أبوظبي، بما يتعلق بالعمال، حيث يتم فوراً إرسال فرق ميدانية لمساكنهم في حال تم التبليغ عن وجود إصابة، والتي تتعامل مع الحالة بنقلها إلى المستشفى، كما يتم أيضاً تعقيم المكان جيداً وإجراء الفحوص لجميع الموجودين في ذات المحيط للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم، بالاستناد إلى جدول الأعمال الدوري الذي يستهدف هذه المجمعات منعاً لتفشي العدوى، مشيداً بالخطوة الجادة التي اتخذتها الجهات الحكومية في أبوظبي مؤخراً، لتوفير فحص الكورونا لكافة عمال المناطق الصناعية بمنطقة مصفح وإنشاء مركزين للمسح المجاني لتأدية هذه المهمة.

ولفت إلى ما قامت به دائرة الصحة في أبوظبي ضمن جهودها لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه، كرفع القدرة الاستيعابية لمنشآت العزل الصحي لاستقبال الحالات المكتشفة، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به فريق الرصد الميداني للوباء التابع للدائرة والذي تعمل فيه مهارات بشرية ذات قدرات خاصة وخبرات متميزة في علم الوبائيات لحصر المخالطين ومعرفة مصدر العدوى، بجمع كل المعلومات اللازمة، بعدها يقوم فريق التقصي الوبائي بعمل دراسة تحليلية وكمية للمكان الذي وجدت فيه الإصابات لجمع تفاصيل أكثر، بعد ذلك يأتي دور الفريق الطبي والمنشآت الصحية ضمن المرحلة الثالثة، الذي يقوم بتصنيف الحالات ومن يعانون المضاعفات يتم نقلهم للمنشآت التي خصصت لحالات الكورونا ومنها مستشفى الرحبة والمفرق في أبوظبي ومستشفى العين بمدينة العين.



تكثيف الفحوص المخبرية



وأوضح الدكتور عادل سجواني أخصائي طب الأسرة عضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس كورونا، أن تكثيف الفحوص المخبرية في الدولة من الإجراءات الاستباقية المهمة التي من شأنها أن تسهم في السيطرة على انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من أعلى دول العالم من حيث عدد الفحوص، حيث تجري أكثر من 77 ألفاً و550 فحصاً لكل مليون نسمة، بحسب بيانات مؤشر «وورلد ميتر» العالمي المتخصص في رصد بيانات إحصائيات فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم تصنيف دولة الإمارات عالمياً ضمن أقل دول العالم في عدد حالات الوفاة، حيث لا تتعدى نسبة الوفيات الحالية في دولة الإمارات ب0.6% وتعد نسبة لا تذكر مقارنة بدول العالم، وهو مؤشر إيجابي يدل على الرعاية الصحية التي يتلقاها المصابون بالفيروس ومتانة النظام الصحي المطبق بالدولة في الجهات الحكومية والقطاع الصحي الخاص.

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اكتشاف الإصابة مبكراً



ولفت إلى أن اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى يسرّع في عملية الشفاء، حيث يتلقّى الشخص الرعاية الصحية الكاملة ويتم وقف تطور الحالة عبر إعطائه الأدوية اللازمة التي توفرها الدولة، مشيراً إلى أن فيروس كورونا المستجد، لا يتكاثر على الأسطح الخارجية، وإنما يتكاثر عند الدخول في خلايا الرئة، وبالتالي اكتشاف الفيروس يعجّل بمحاربته والقضاء عليه. وأشار إلى أن كثرة عدد الإصابات التي تتزايد يومياً في الدولة تعتبر أمراً جيداً ولا تدعو للقلق، لأن ذلك يثبت أن نظام التقصي والترصد الوبائي للجهات الصحية في الدولة يعمل بكفاءة عالية، كما يساهم الفحص المبكر بشكل كبير في الاكتشاف المستمر للحالات قبل أن تتطور الأعراض وتسبب بمضاعفات تؤدي إلى الوفاة، بما يبرر أيضاً زيادة حالات الشفاء، وقد ساعد في ذلك افتتاح 14 مركزاً متطوراً مجهزاً بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المؤهلة لفحص الكورونا من المركبة على مستوى الدولة، وافتتاح مركزين مؤخراً لفحص العمال مجاناً في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، لافتاً إلى أننا نعيش حالياً في مرحلة الانتشار للفيروس وهي الأخطر، وفي حال الالتزام بالتباعد الجسدي والبقاء في المنزل، والتعاون مع الجهود التي تبذلها الجهات الصحية والمعنية في الدولة سنصل إلى مرحلة الاحتواء والاستقرار خلال فترة المقبلة ثم تبدأ مرحلة الانحسار وقلة حالات الإصابة حتى تتلاشى بإذن الله.

مراكز متقدمة وقال حسن جاسم النويس نائب رئيس أول في مبادلة للرعاية الصحية: إن الكشف المبكر حماية لنا ولمن حولنا، وله فوائد عدة، فمن خلاله يتم اكتشاف المصابين، وعزلهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم حتى تماثلهم للشفاء، بالإضافة إلى اكتشاف حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أي أعراض، والذين يشكلون خطورة حيث إنهم ينقلون العدوى لغيرهم، ويشكلون مصدر خطورة على كبار السن والمرضى، ومما هو مؤكد أن الإمارات مستمرة في اتخاذ الإجراءات كافة التي نضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والأولوية من خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوص، والاكتشاف المبكر للمصابين وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم، حيث أصبحنا نتصدر دول العالم في إجراء فحوص الكشف عن فيروس «كوفيد 19».

وأوضح أن الفحوص التي تجرى حالياً تتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، ما يعكس حرص الدولة على مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ويعكس في الوقت نفسه، قوة النظام الصحي الإماراتي وكفاءة كوادره الطبية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عدد الفحوص، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات، وهذا ما قامت به مبادلة للرعاية الصحية إيماناً بدورها في المنظومة الصحية ومقاومة الفيروس، حيث أنشأت مؤخراً مركزاً للمسح بمستشفى هيلث بوينت تصل طاقته الاستيعابية اليومية ل375 مراجعاً ويتوقع رفع الطاقة لتستوعب 1000 مراجع الفترة المقبلة، كما أنشأت خيمة لفحص المراجعين أمام مستشفى كليفلاند كلينيك تصل طاقتها الاستيعابية حاليا لاستقبال 1000 مراجع.



الأعراض المرضية



من جانبه، لفت الدكتور جهاد صالح استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الرحبة مسؤول الإشراف على تشخيص وعلاج ومتابعة حالات المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل في أبوظبي، إلى أن أهمية الفحص المبكر الذي يسبق ظهور الأعراض، تكمن في أن عدداً كبيراً من الأفراد الذين يصابون بفيروس كورونا لا يشعرون بأعراض مرضية أو تكون الأعراض لا تذكر كالسعال الخفيف، لكنهم يمكن أن ينقلوا الفيروس لغيرهم عبر المخالطة، وعبر المسح يتم اكتشافهم مبكراً وإيقاف الاحتكاك بين المصاب وغير المصاب.

وأشار إلى أن هذه الفئة من المرضى تعتبر نسبتهم ضئيلة في الدولة لا تتجاوز ال 10%. وأضاف: بالنسبة للعينات المأخوذة فلا مجال لنقل العدوى من خلالها، حيث يتم وضعها في صناديق مخصصة مبردة معزولة ونقلها بطريقة خاصة في مركبات مخصصة لنقلها ولا يتم فتحها إلا في المختبرات، وهذا ضمن الإجراءات الوقائية الصارمة المتبعة في الجهات الصحية بالدولة، ومستشفيات الدولة تتبع نظاماً معيناً بحيث أي شخص يأتي بأعراض تنفسية أو رشح يتم عزله من مدخل المستشفى هناك ممرضون متخصصون يرتدون بدلة متخصصة وقناعاً وقفازات لاستقبال هذه الحالات كإجراء وقائي، بينما قامت بعض المستشفيات بتوفير خيم بجوار مدخل المستشفى لإجراء عملية الفحص كقياس الحرارة وملاحظة وجود أي أعراض تنفسية والتأكد من حالة المراجعين الصحية قبل إدخالهم.

وأشار إلى أن اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا في وقت مبكر، يرفع نتائج الشفاء بشكل سريع، ويؤدي إلى نتائج ممتازة، كما أنه يقلل فرص حدوث أي مضاعفات للمريض، على عكس التأخير في التشخيص الذي يترتب عليه التأخير في تلقي العلاج وبالتالي زيادة فرص حدوث مضاعفات، كما أن الفحص المبكر لفيروس كورونا في أولى مراحله، يقلل عدد الاختلاط خصوصاً أن فترة حضانة المرض تراوح ما بين 5 و11 يوماً، وخلال هذه الفترة، غالباً لا تظهر الأعراض على الشخص المصاب، لذلك يُشكل الفحص المبكر أهمية كبرى في منع انتشار العدوى، بالإضافة إلى أن الشخص سيتلقّى الرعاية الصحية ومتابعة حالته، ما يسهم في سرعة شفائه.



إجراءات فحص عالمية



من جانبها، قالت الدكتورة حصة الظفيري أخصائية طب الأسرة ومديرة مركز المسح من المركبة بمنطقة الباهية في أبوظبي: «تعتبر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات جهوداً مهولة وغير مسبوقة في النطاق الإقليمي والعالمي، حيث تسعى مراكز المسح لإحكام قبضتها على فيروس الكورونا ومحاصرته، إضافة لما تقدمه المستشفيات الأخرى والمراكز الصحية من فحوص ورعاية للحالات. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تتبع أحدث الإجراءات والتقنيات المتبعة عالمياً في الفحص المخبري لفيروس كورونا، وذلك عبر تقنية ال«PCR»، «تقنية تحليل تفاعل البوليمرز المتسلسل»، وهي أكثر التقنيات حساسية ودقة للحمض النووي، وتعد الطريقة الأفضل والأكثر استخداماً لأخذ العينة، من خلال مسحة الأنف أو البلعوم، من خلال وضع طرف المسحة داخل الأنف لأخذ العينة، ويتم إرسال المسحة ضمن ضوابط دقيقة آمنة إلى مختبر متخصص».



مراكز المسح



ولفتت إلى أن مراكز المسح من المركبة ساهمت في تعزيز الوقاية للمجتمع إلى جانب كشف الإصابات، حيث عملت المراكز على فلترة الأشخاص بحيث أبعدت مراجعيها، عن المستشفيات والعيادات المتخصصة في علاج الحالات المصابة أو التي لديها أعراض كورونا، الذين يتم استقبالهم ووضعهم في أماكن خصصت لهم في هذه المنشآت لضمان سلامة المجتمع، لذلك تميزت دولة الإمارات في وضع خطط مدروسة لمواجهة الوباء. وأكدت الجهود التي تبذلها الدولة في احتواء الفيروس، فقد أعطت الجهات الصحية للمخالطين والمصابين الأولوية في إجراء فحوص المسح فوراً، حيث يتم التواصل مع كل المخالطين والقيام بإجراء المسح لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، أما غير المخالطين يجري فحصهم عبر مراكز المسح التي تساهم حالياً في تقليل فرصة الانتشار ووقفها، إذا تم الالتزام أيضاً إلى جانب ذلك بالبقاء في المنزل وغسل اليدين والتعقيم المستمر، حيث تم التأكيد على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات حتى للمصاب حتى لا ينقل العدوى عبر نشر الرذاذ، فالكمامات تحمي المجتمع من المصاب، والمصاب الآخر الذي لا يكون لديه أعراض ظاهرة.