الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات «الوفاق» بشأن «إيريني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الأوروبي رفضه لأي اتهامات بشأن مهمة قوته البحرية «إيريني» قبالة ليبيا، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، أن مقاتلاته شنت سلسلة غارات استهدفت عدداً من المواقع شرقي مدينة مصراتة. وأضاف أن الغارات استهدفت مقار للفصائل الموالية لتركيا ومخازن أسلحة.

وقال الاتحاد الأوروبي، «مهمة القوة البحرية قبالة ليبيا تأتي تنفيذاً لقرار دولي، والمهمة تحظى بدعم الدول الأعضاء»، كما طالب أطراف النزاع في ليبيا بوقف استهداف المدنيين.

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج زعم أنّ مهمة «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمنح أفضلية للجيش الليبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق بعد تأجيل أكثر من مرة مهمة «إيريني» لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أمس الأول الخميس.

وكان الجيش الليبي أعلن، أمس الجمعة، أن مقاتلاته شنت سلسلة غارات استهدفت عدداً من المواقع شرقي مدينة مصراتة. وأضاف أن الغارات استهدفت مقار للفصائل الموالية لتركيا ومخازن أسلحة.

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سقوط قذائف في محيط السفارة التركية

وأفادت الأنباء بسقوط قذائف في محيط السفارة التركية في طرابلس. وأكد سكان في العاصمة سقوط قذيفتين بمنطقة زاوية الدهماني، في المربع الذي توجد فيه السفارة التركية، ومقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، ومنزل السفير الإيطالي. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان مساء أمس الأول الخميس، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.

وأضافت أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية «طيور الأبابيل» التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق.

وقالت مصادر عسكرية: إن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت مؤخراً للميليشيات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.

كما دمر الجيش الليبي طائرتين مُسيّرتين تركيتين حاولتا شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية، وذلك في غضون ساعتين. (وكالات)