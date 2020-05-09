شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل وروسيا تتحولان إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهدت الصين بأنها ستمنع بشكل قاطع تفشي فيروس كورونا مجدداً،في وقت سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً من الوفيات خلال 24 ساعة،وسجلت روسيا أكثر من 10 آلاف إصابة لليوم السادس على التوالي،وتحولت البرازيل التي استهان رئيسها جاير بولسونارو بالفيروس إلى بؤرة لتفشي الوباء في أمريكا الجنوبية،وأعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس إنهاء العزل العام في بعض المناطق.

فقد قال التلفزيون الرسمي الصيني أمس الجمعة نقلاً عن اجتماع رفيع المستوى برئاسة شي جين بينج رئيس البلاد،إن الصين ستمنع بشكل قاطع تفشي فيروس كورونا من جديد فيما تواجه البلاد ضغوطاً متزايدة بسبب حالات الإصابة الوافدة. وأضاف أن الصين ستحسن قدراتها فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ الكبيرة المتصلة بالصحة العامة.

وأظهرت البيانات امس الجمعة، أن الصين سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في السابع من مايو، انخفاضاً من اثنتين في اليوم السابق. ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 82886 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقراً عند 4633.

وفي اليابان يعتزم عدد متزايد من الشركات استئناف العمل، مع استعداد اليابان لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي كورونا في بعض المناطق، رغم المخاوف من أن يكون تخفيف إجراءات العزل سابقاً لأوانه. وقال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الجمعة إن الحكومة تدرس سبل إنهاء إجراءات العزل في بعض مناطق البلاد مع تباطؤ معدل حالات العدوى . وقال «هناك المزيد من المقاطعات لم تسجل حالات إصابة جديدة لذلك نترقب رفع حالة الطوارئ».

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الخميس وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 75,500 وفاة. وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة)، تماثل للشفاء منهم 195 ألفاً. وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الاثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي «هضبة» تكافح البلاد للنزول منها.

لكن على الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد. والخميس اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ «أمريكا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب». وأضاف: «نصلي من أجل أن يبتكر العلماء والباحثون علاجات، وأن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة».

وفي البرازيل قالت وزارة الصحة إنها سجلت 9888 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و610 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت الدولة إجمالاً 135106 إصابات مؤكدة و9146 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و257 وفاة إضافية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961. وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وحضّت إيران مواطنيها على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي «بجدية أكبر» أمس الجمعة بينما أعلنت أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة،كيانوش جهانبور، إنه تم تسجيل 55 وفاة بالفيروس في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس إلى 6541.ودعا الإيرانيين «لمواصلة الالتزام بالنصائح الصحية، خصوصاً التباعد الاجتماعي، بشكل أكثر جدية، ما كان الوضع عليه في الأيام والأسابيع السابقة».

وسجلت روسيا الجمعة أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لليوم السادس على التوالي في وقت باتت تعد مركزاً جديدا لتفشي الوباء. وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة، مقارنة ب11 ألفاً و231 إصابة الخميس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفاً و859. وسجلت أيضاً 98 وفاة إضافية بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1723.

وباتت روسيا الآن الرابعة من حيث حصيلة الإصابات المسجلة في أوروبا، تتقدمها دول سبق أن ضربها الوباء بشدة وهي بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167300 إصابة.كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس بواقع 147 إلى 7266.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن الحصيلة اليومية للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 229 الجمعة مقارنة مع 213 في اليوم السابق.وذكرت أن الحصيلة الإجمالية للوفيات زادت إلى 26299 شخصاً مقارنة مع 26070 الخميس فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 222857 إصابة من 221447 في اليوم السابق.

وأعلنت إندونيسيا عن تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 13112 إصابة.وأشارت إلى 13 حالة وفاة جديدة ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943.

و تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفاً أمس الجمعة قبل ساعات من الموعد المقرر، لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت تسجل فيه الدولة بعضاً من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.

(وكالات)