استبداد الصورة الإعلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما علاقة القمع بالصورة؟ إنهما المزيج الأكثر خطورة الذي يمسخ إنسانية الإنسان، ويحوله إلى شيء غير موجود، فالقمع الجسدي للإنسان والسجن والتعذيب غدت أساليب قديمة بالية، والتعذيب من أجل أن يغير المرء فكره قد لا يزيده إلا إصراراً على التشبث بعقيدته، فعهد الاستعمار المباشر والهيمنة العسكرية على الشعوب ولى دون رجعة، أمام وعي الشعوب الحديثة وثقافتها. وعبر الثورة الإلكترونية الحديثة باتت الصورة تدخل البيوت بشكل وردي لا يرتدي ملابس القمع؛ بل رداء الزائر الجميل، هذه هي الصرخة التي يوجهها الفيلسوف الفرنسي ريجس دوبريه، صرخة وجدت أصداءها في أوروبا وغدت نظرياته في الإعلام المرئي تدرس في العالم.

دوبريه أحد أهم فلاسفة فرنسا وكان رفيقاً لجيفارا، حارب معه في غابات بوليفيا، وسجن وعذب، وهذا الكتاب للدكتور طاهر رياض وعنوانه «القمع والصورة» يطرح من خلاله هذا الفيلسوف تجربته الحياتية والفكرية كاملة، وكشفه الفلسفي الأصيل للقمع الذي تحمله الصورة الإعلامية المعاصرة، هذا السلاح المقنع الخفي لتدمير وعي الإنسان المعاصر.

ويتناول هذا الكتاب حقبة تأسيسية من تكوين الوعي السياسي المعاصر في الغرب تجاه عنف الإعلام في تزييف الوعي الاجتماعي برمته، وهي الحقبة نفسها التي تخص بشدة المجتمعات العربية في اللحظة الزمنية الحالية أكثر من غيرها، حيث يعيش المواطن في العالم العربي تحت ضغط كثيف من التأثيرات الخاطئة المركزة في جرعاتها المعلوماتية الصادرة عن حملات الإعلام المرئي، دون أن يواكب هذا الاستهلاك للإنجاز الإلكتروني فكر نقدي، بحيث يحدد موقفاً تحليلياً تجاه ما يتناوله وعي المواطن من وجبات إعلامية يومية.