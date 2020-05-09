مقتل مسؤول المفارز الأمنية لـ «داعش» في الموصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكدت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما مسؤول المفارز الأمنية ل «داعش» في سلسلة جبال شيخ إبراهيم، بعملية أمنية بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان: «بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، لملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية، تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين اثنين، أحدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية في «داعش» والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم».

وأضافت أن «هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وقد جرح خلال تنفيذ هذا الواجب أحد عناصر خلية الاستخبارات».