شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في الإصابات عربياً وارتفاع نسب الشفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الخليج، وكالات

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في السعودية، أمس الجمعة، انخفاضاً طفيفاً بعد تسجيل قفزة قياسية، أمس الأول الخميس، فيما تم ارتفاع نسب حالات التعافي عربياً، في حين قرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الجمعة، فرض حظر شامل اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى يوم 30 من الشهر الجاري، بينما مددت السلطات السودانية الحظر على ولاية الخرطوم عشرة أيام إضافية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 35432، وشفاء 1322 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 9120، و10 وفيات جديدة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس، فرض حظر شامل للتجول في جميع أرجاء البلاد على أن يدخل حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من عصر غد الأحد حتى يوم 30 من الشهر الجاري؛ وذلك بناء على التوصيات الصحية في البلاد.

وفي وقت سابق، أمس، أعلنت الكويت تسجيل 641 إصابة جديدة ب«كورونا»، لترتفع الإصابات إلى 7208.كما سجلت 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 47، مقابل شفاء 85 ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466.

ونعى وزير الصحة الكويتي وفاة أحد الأطباء ، بعد إصابته بالفيروس.

وأعلنت سلطنة عُمان، أمس، تسجيل 154 إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي للحالات 3112 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 15 حالة، وتماثلت 1025 حالة للشفاء.

وفي البحرين تم شفاء 27 مصاباً، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2027، فيما تم تسجيل 205 إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 2369 إصابة.

بدورها، أعلنت قطر عن تسجيل 1311 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 20201، كما سجلت شفاء 84 حالة ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 2376.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة بكورونا، ليصل عدد الحالات إلى 796 حالة، فيما تم تسجيل 223 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة ليصبح عدد الوفيات 26 حالة.

اليمن: نشر الاف الجنود في المكلا

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وأعلن اليمن، أمس ، عن تسجيل حالتي وفاة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، وتسع إصابات جديدة بالفيروس .

ولجأت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، أمس، إلى نشر آلاف الجنود في مدينة المكلا للحفاظ على الأمن لفرض الحظر.

حجر صحي للسائقين على حدود

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس، إن 16 فريقاً متخصصاً سيطروا على «الوضع الوبائي» في شمال المملكة بعد تسجيل 33 إصابة خلال 24 ساعة مصدرها سائق شاحنة.وأضاف خلال جولة في منطقة «الخناصري» ضمن محافظة المفرق التي شهدت بدء ظهور أعداد جديدة من المصابين: «تم حصر المخالطين للسائق وعددهم 140 شخصاً ويجري خضوعهم للفحوص».

وقال جابر : «ما حصل انتكاسة مؤقتة؛ لكنها ليست عودة للمربع الأول».

وأشار إلى اعتزام بناء مقر للحجر الصحي للسائقين على حدود العمري البري وأخذ عينات موسعة لمخالطين للسائق ومن خالطوهم في محافظتي المفرق وإربد الشماليتين ولواء الرمثا الشمالي.

نصف المصابين الفلسطينيين تعافوا

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، إن أكثر من نصف المصابين ب«كورونا» تعافوا بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة .وأضافت، أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 282 ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51,5 في المئة من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.

«كسلا» السودانية تسجّل أوّل حالة

وأعلنت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة كورونا، أمس، عن تمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من اليوم السبت.

وسجّلت ولاية كسلا «شرق» أولى حالات الإصابة بالفيروس، أمس،فيما تم حظر تجوالٍ شامل في الولاية يستمرّ لمدة عشرة أيام.