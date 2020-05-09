«بي- فايزر» و«جيلياد ساينسز» تبدآن بتجريب جرعات لقاح ضد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركتان عملاقتان عن بدء تجريب جرعات لقاح ضد «كورونا»، تمت على مجموعة من المتطوعين في الولايات المتحدة، في مرحلة أولى للتجارب السريرية.

وتُعدّ هذه التجارب جزءاً من برنامج التطوير العالمي للقاح؛ حيث اكتمل إعطاء الجرعات للدفعة الأولى في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وتقوم الشركتان، بالعمل على زيادة إنتاجهما لتأمين الإمداد العالمي.

إذ تخطط شركة «بي-فايزر»، لتنشيط شبكة التصنيع لديها، وتعزيز الاستثمار، في محاولة منها لإنتاج لقاح معتمد للفيروس ، وتوفيره بأسرع وقت ممكن .

وأكدت شركة «جيلياد ساينسز»، أنها بصدد التفاوض مع عدد من شركات الأدوية في البلدان النامية، بهدف توفير التكنولوجيا المساعدة في الإنتاج.

الشركة التي حصلت على موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية لاستخدام عقار رمديسيفير كعلاج ل«كورونا»، وأكدت أنها ستتبرع بأول مليون ونصف مليون جرعة من العقار، وأنها تركز على إتاحة العقار بأسعار في المتناول.

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الشركة أشارت إلى أنها في مرحلة متقدمة من المحادثات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، «اليونيسيف»، بهدف استخدام شبكات توزيع المنظمة، لتوصيل العقار.

والخميس الماضي، وفي خطوة وصفت «بالكبيرة» بالنسبة للدولة، وافقت اليابان، على استخدام رمديسيفير علاجاً لمرض «كوفيد-19»، ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسمياً في اليابان لعلاج هذا المرض.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية، خلال إفادة صحفية: «حتى الآن لا يوجد دواء متاح لعلاج فيروس «كورونا» هنا، ومن ثم فإن الموافقة على هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا».

وأضاف أن الدواء سيُعطى للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض «كوفيد-19».

وفي ظل عدم وجود علاجات أخرى معتمدة للمرض، يتزايد الاهتمام بالدواء في جميع أنحاء العالم.

(وكالات)