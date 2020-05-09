شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسْرٌ لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها، ومُفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوُجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمُستمعَ، تُحرّكُ الخَيالَ لتُحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المعرفة. وإيماناً منَ ”الخليج 365” بدور العَربيّةِ الرئيس، في بناء ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

من سُنَنِ العَربِ اقتصارُهم على بَعْضِ الشّيْءِ، وهم يريدونَ كلَّهُ: كقولِ لبيدٍ:

ترّاكُ أمْكِنَةٍ إذا لَمْ أَرْضَها

أو يَرْتبطْ بعْضَ النّفوسِ حِمامُها

أراد كلّ النّفوس.

وقولِ الفَرزدقِ:

لمّا أتى خَبَرُ الزبَيْرِ تواضَعَتْ

سُورُ المَدينةِ والجبالُ الخُشَّعُ

يَعني أسوارَ المدينةِ.

دُرر النَّظم والنَّثر

عيون المها

عليّ بنُ الجَهْم (من الطويل)

عُيونُ المَها بَيْنَ الرُصافَةِ وَالجِسرِ

جَلَبنَ الهَوى مِنْ حَيثُ أَدري وَلا أَدري

أَعَدْنَ لِيَ الشَوقَ القَديمَ وَلَم أَكُنْ

سَلَوتُ وَلكِنْ زِدنَ جَمْراً عَلى جَمْرِ

سَلِمْنَ وَأَسلَمْنَ القُلوبَ كَأَنَّما

تُشَكّ بِأَطرافِ المُثَقَّفَةِ السُمْرِ

كَفى بِالهَوى شُغْلاً وَبِالشَيْبِ زاجِراً

لَوَ اَنَّ الهَوى مِمّا يُنَهْنَهُ بِالزَّجْرِ

خَليلَيَّ ما أَحْلى الهَوى وَأَمَرَّهُ

وَأَعلَمَني بِالحُلْوِ مِنهُ وَبِالمُرِّ

وَما أَنسَ مِ الأَشياءِ لا أَنسَ قَولَها

لِجارَتِها ما أَولَعَ الحُبَّ بِالحُرِّ

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فَقالَت لَها الأُخرى فَما لِصَديقِنا

مُعَنّىً وَهَل في قَتلِهِ لَكِ مِن عُذْرِ

عِديهِ لَعَلَّ الوَصلَ يُحييهِ وَاِعْلَمي

بِأَنَّ أَسيرَ الحُبِّ في أَعظَمِ الأَمْرِ

فَقالَت أَداري الناسَ عَنهُ وَقَلَّما

يَطيبُ الهَوى إِلّا لِمُنهَتِكِ السِترِ

من أسرار العربية

فروق لغوية

بَيْنَ الإتْقان والإحْكامِ: إتْقانُ الشّيءِ إصْلاحُهُ، وأصلُه من التِّقْنُ، وهو تُرْنوقُ البئرِ والدِّمَن، وهو الطينُ الرقيقُ تُخالطهُ حَمْأَة، يُؤخذُ، فيُصلح بهِ التأسيسُ وغيْرُهُ، فيسُدّ خَلله؛ فيقالُ أتْقَنَهُ إذا طلاه بالتّقن. والإحكامُ إيجادُ الفعلِ مُحْكماً.

بَيْنَ الابنِ والوَلد: الابنُ يُفيدُ الاختصاصَ ومُداومةَ الصُحبةِ، ولهذا يُقال: ابْنُ الفَلاةِ، لِمَنْ يُداومُ سُلوكَها. وتقولُ:«تبنّيْتُ ابناً»، إذا جعلتَهُ خاصّاً بك. ويُقالُ «النّاسُ بنو آدمَ» لأنّهم منسوبون إليهِ.أمّأ الولَدُ، فيقتضي الولادةَ ولا يقتضيها الابنُ. ولا يُسمّى الإنسانُ والداً، إلّا إذا صارَ لهُ ولدٌ من صُلْبهِ.

بَيْنَ الأثرِ والعلامة:أثَرُ الشَّيءِ يكونُ بَعْدَه، وعَلامتُهُ تكونُ قبْلَهُ؛ تقولُ: الغُيومُ والرّياحُ علاماتُ المَطر، ومدافعُ السّيولُ آثارُ المَطرِ.

بَيْنَ المَحْض والخالص: المَحْضُ هُوَ الَّذِي يكونُ على وَجْهٍ لمْ يُخالِطْهُ شَيْءٌ. والخالصُ هُوَ المُخْتَار منَ الْجُمْلَة؛ وَمِنْهُ سُمّي الذَّهَبُ النّقيّ عَنِ الْغِشِّ «خَالِصاً». وَمن الأول قَوْلُهم لَبَنٌ مَحْضٌ، أَيْ لمْ يُخالِطْهُ مَاءٌ.

هفوة وتصويب

تردُ كثيراً مِثْلُ هذهِ الجملةِ «وحَيْث أنّ اللّيْلَ أقبلَ، فَعَلَيْنا الرّحيلُ» والخطأ في فتح همزة أن، والصّوابُ كسرُها، لأنّ «حَيْثُ»، حَرْفٌ مَبنيٌّ على الضَّمّ، وما بَعْدَهُ صِلَةٌ لَهُ، يَرتَفِعُ الاسمُ بَعْدَهُ على الابْتداءِ، كقولك: جَلَسْتُ حَيثُ الهُدوءُ، والهُدوء: مُبتدأٌ مَرفوعٌ، ولذا تُكْسَرُ هَمْزة إنّ، بعدها، لأنّها في بَدْءِ الكَلام.

ويقولُ بعضُهم: «طالَما أنتَ تقرأُ فأنْتَ بخَيْرٍ».. والخطأ في استخدام «طالما» لأنّها مكوّنة من الفعل «طالَ» و«ما» الكافّة عن الفاعل، ومعناها: «كثيراً ما»، واستخدامُها في الجملةِ الأولى، لا يتّفِقُ معَ هذا السِّياقِ. والصّوابُ «مادُمْتَ تقرأُ فأنْتَ بخَيْرٍ»..

قال الشاعِرُ:

أَلا يَا حَماماتِ المَزاهِرِ طَالَمَا

بَكَيْتُنَّ لَوْ يَرْثِي لَكُنَّ رَحِيمُ

يعني «كثيراً ما بَكَيْتُنّ».

من أمثال العرب

عَجوزٌ تُرجّي أنْ تَكونَ فَتيَّةً

وقَد نَحِلَ الجَنبانِ واحْدَودَبَ الظَّهْرُ

تَدُسّ إلى العَطّارِ مِيرةَ أهْلِها

وَهَلْ يُصْلِحُ العَطّارُ ما أفْسَدَ الدَّهرُ؟

الميرة: الطعام. البيتان لعُرْوةَ الرَّحّال.. يقول تحاول العجوز أن تجدّدَ شبابَها، فتدفعُ للعطّار منْ طعامِ أهلِها، حتّى تشتري الكُحْلَ والمَساحيق. يُضْربُ البيتُ الثاني، في توخّي المَرءِ الواقعَ الذي يعيشُهُ، وعدمِ ظُهُورِهِ بمظْهَرٍ لا يليقُ به.