ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 796 وعدد الوفيات إلى 26

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

رتفع عدد الإصابات بفيروس"كورونا" المستجد في لبنان اليوم الجمعة إلى796 إصابة،بعد تسجيل12 إصابة جديدة عن يوم أمس، وارتفع عدد الوفيات إلى .26

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 6 إصابات للوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 796 إصابة منذ 21 شباط/ فبراير الماضي .

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 26 منذ 21 شباط/ فيراير الماضي، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 42 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء223 وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 آذار/مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 24 أيار/مايو الحالي.