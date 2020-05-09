دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters معدل الوفيات اليومي بفيروس معدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا في فرنسا يعاود الارتفاع

باريس (رويترز) - زاد عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا في فرنسا 243 ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 26230 حالة يوم الجمعة بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868 وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة وكان 7148 في الرابع من أبريل نيسان.

ومرة أخرى، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضا من 23108 مرضى مسجلا انخفاضا متصلا منذ ثلاثة أسابيع وهو أقل بنسبة 30 في المئة عن عدد الذروة المسجل يوم 14 أبريل نيسان وكان 32292 مريضا.

وستبدأ فرنسا يوم الاثنين في رفع قيود العزل العام السارية على المستوى الوطني منذ قرابة شهرين.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)