شكرا لقرائتكم خبر عن "فوز الفهد" تيرند فى الكويت بعد هدية سيارة ملاركين من زوجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع تويتر"فيديو" للفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، حيث تلقت هدية من زوجها سيارة من طراز "مكلارين" موديل العام الحالى 2020، وسط تقديرات بأن سعرها يبلغ أكثر من 250 ألف دولار أمريكى.





فيما شارك هاشتاج "فوز الفهد" قائمة الأكثر تداولا في دولة الكويت، قال أحد المغردين:"ماشاء الله يهنيها . اني بس ابي الورد.. شفتون شلون القناعة؟"، بينما قالت آخرى:"أنا عجبني فستانها أكثر من السيارة"، وكتب آخرى:"أنا بس عندي سؤال محيرني هو ده وش العربية ولا قفاها".

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يشار إلى أن الكويتية "فوزالفهد" من أكثر الشخصيات تأثيرا وشهرة فى الخليج العربى فى مجال الموضة والأزياء، والتى لمعت فى سماء السوشيال ميديا خلال الخمس سنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى ارتداءها أفخم المجوهرات والملابس من أهم الماركات العالمية والترويج لها من خلال منصاتها على السوشيال ميديا المختلفة.

فوز الفهد، تمتلك حساب بموقع انستجرام يقارب من 3 ملايين متابع، الأمر الذى جعلها أكثر الشخصيات المؤثرة فى مجال الأزياء والموضة والتجميل، كما أنها تربح آلاف الدولارات شهريا، مما يضعها على قائمة أكثر الفاشونيستا تربحا فى الوطن العربى.

ولدت فوز الفهد فى دولة الكويت، وتخصصت فى إدارة الأعمال، إلا إنها نشطت فى مجال الأزياء والموضة والتجميل، مما أدى اكتسبها شهرة كبيرة فى ذلك المجال، وبدأت العمل في هذا المجال خلال دراستها فى الجامعة.