شكرا لقرائتكم خبر عن القبض مواطن أطلق أعيرة نارية على آخر من سلاح آلى بالسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى القبض على شخص بالمملكة اللعربية السعودية، أطلق أعيرة نارية على أخر من سلاح آلى، حيث ظهر فى مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الأونة الأخيرة.

وقالت حساب الأمن العام، بالمملكة العربية السعودية: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بإنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر فيه شخص يطلق عدة أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وإصابته".



حساب الأمن العام

وأضاف :"اسفرت نتائج المتابعة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجانى واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العام".

من جانب آخر، أثار المقطع المتداول عبر موقع تويتر غضب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، مطالبين بضرورة التحقيق في الواقعة، حيث قال أحدهم:" السعودية بلد الامن والامان اي مخالف مواطن او مقيم يتحاسب ماهي فوضا مثل باقي بعض الدول اللهم ادم علينا الامن والامان وعلى جميع بلاد المسلمين"، وكتب آخر:" اشيد بدوركم الفاعل في تلقي البلاغات وسرعه التعامل معها الله يحفظ المملكه حكومتنا وشعبا"، وغرد مواطن سعودى آخر حول الفيديو:" وفقكم الله وأعانكم وحفظكم من كل مكروه".

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