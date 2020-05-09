شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار غزيرة تضرب المدينة المنورة وتحذيرات بالابتعاد عن مجارى السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط للبرد مع نشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام فى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - المهد -وادى الفرع- العيص - خيبر- العلا )، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة بحسب "واس" الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.

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أثار الأمطار



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