تونس.. مساعدات تركية لعائلات إفريقية تضررت من كورونا

أنقرة/ الخليج 365

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الجمعة، مساعدات على مهاجرين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، مقيمين في تونس، تضرروا من جائحة كورونا.

وذكر بيان صادر عن مكتب "تيكا" في تونس، أن الوكالة "وزعت مساعدات على 180 عائلة إفريقية مقيمة في عدة مناطق بالعاصمة تونس، تضررت من تفشي فيروس كورونا".

وأضاف البيان، أن المساعدات تضمنت مواد غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيت والحليب والدقيق والطماطم المعلبة ومواد تنظيف.

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وأوضح أن توزيع المساعدات جرى بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، وزعت "تيكا" مساعدات غذائية على 700 عائلة تونسية بمحافظتي القصرين (شمال غرب) وقفصة (غرب)، ضمن أنشطتها الرمضانية.

ووفق أرقام غير رسمية، يقيم في تونس 20 ألف مهاجر إفريقي من أجل العمل، حيث تضرروا جراء تداعيات كورونا.

وإجمالا أصاب كورونا، حتى مساء الجمعة، أكثر من 3 ملايين و992 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 274 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و374 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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