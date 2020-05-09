مقتل 4 من عائلة بقصف لمليشيا حفتر جنوبي طرابلس‎

وليد عبد الله / الخليج 365
قتل 4 مدنيين ليبيين من عائلة واحدة، الجمعة، جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على منزلهم جنوبي العاصمة طرابلس.
وفي تصريح للأناضول، قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي، إن "عائلة كاملة لقيت حتفها، بينهم امرأة، جراء سقوط قذيفة على منزلهم بمنطقة عين زارة".
وأضاف الهاشمي أن القذيفة سقطت على منزل العائلة أثناء جلوسها إلى مائدة الإفطار.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القوات الحكومية أن مليشيا حفتر قصفت مطار معيتيقة الدولي في طرابلس (غرب)، ومنطقة سكنية محيطة بالمطار.
ويواصل حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر ساحقة.
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