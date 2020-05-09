من زوايا الحياة

في إحدى جلسات الفضفضة النسائية ذُكر لي قصة فتاة غلب على مرحلتها العمرية (سن المراهقة) التمرد وصعوبة التعامل مع السلوك العدائي الذي تمارسه مع أسرتها وعاملات المنزل والمحيطين بها من خارج إطار المنزل من قريناتها لدى أقربائها وزميلات الصف والمعلمات بالمدرسة ، وكثيرًا ما يسود التوتر والانزعاج في جلسات الاستراحة أو التنزه التي تتواجد بها لعدم ضمان ردة فعلها تجاه الاحداث الفجائية التي تكون في مثل هذه التجمعات كأن تلهين رفيقاتها عن دعوتها للعب أو أن يركض أحد الأطفال فيصدم بها دون قصد فتبدأ بإطلاق مهارات شراستها ، وبزيادة عدد سنوات عمرها زاد معها حدة السلوك وسط عجز من يقوم بأمرها على إصلاحه ، ولم يتم التوضيح والاستفهام أثناء الجلسة عن أسباب التي جعلت أفعال الفتاة بهذا السلوك و إن كان يبدو أن هناك خلل ما يرتبط بالوالدين أو المربي لهذه الفتاة كالدلال المفرط أو صدمة نفسية ؟!

ثم قدر لهذه الفتاة الزواج من شاب متوسط الحال والتعليم ولم يذكر لي أثناء سرد القصة ما اتصف عليه هذا الشاب غير أنه نسب إليه الفضل في تغيير شخصية الفتاة فتحولت من شخصية مزعجة ومستفزة إلى شخصية هادئة وناضجة الفكر تكن لزوجها احتراماً يَبرُز من حديثها بالرغم من مراهنات بعض قريباتها بفشل من مثلها في مشروع الزواج وقد أدهشت الجميع بعد انجابها طفلين باتخاذها قرار استكمال تعليمها الذي توقفت عنه في الصف الأخير للمرحلة الثانوية والتحاقها بالجامعة وتخرجها وتأسيس مشروعها الرابح بالأسر المنتجة بالمشاركة مع زوجها.

لقد ألهمتني القصة في كتابة هذه الكلمات عن الاحتواء لأنه في تقديري المتواضع أن الشاب قد استطاع إحداث نقلة جميلة بشخصية الفتاة لإتقانه فن الاحتواء.

فالاحتواء (containment) هي فكرة هامة في علم النفس التحليلي تعبر عن حاجة الانسان لإنسان اخر كي يساعده على التنفيس عن مشاعره وضبط نفسه (موقع الصحة النفسية) –sehanafseya.com.

وتقوم عملية الاحتواء على شخصين: الشخص المحتوي والشخص المحتوى، فالمحتوي يتسم بالهدوء والتعاطف والثقة وقدرته على الحفاظ على رباطة جأشه مع رسمه لحدود واضحة لا يسمح بها للشخص المحتوى أن يؤذيه بما يعني ذلك أن هناك فرق بين الاحتواء والانحاء الذي يعني الأخير الخضوع والتغاضي بشكل مبالغ عن أخطاء الشخص المحتوى ، ويرتكز الاحتواء الناجح على حسن الانصات والاستماع وادارك ما يتحدث به الشخص المحتوى ومناقشته للحلول الواقعية المناسبة لمشكلاته بمنهجية اللين والعاطفة وتوجيه سلوكه نحو هذه الحلول ومساندته في ذلك مع مواصلة متابعته دون اهمال، وليس من المسلمات أن الشخص المحتوي يقوم بعملية الاحتواء دائمًا بل بكون متبادلا بين الطرفين وتحكمه المواقف ونوع المشكلة ومهارات الشخص القائم في حينه بالاحتواء.

وتكمن أهمية الاحتواء لحاجتنا للدعم النفسي والاشباع العاطفي وحل المشكلات والتعقيدات الناتجة من نزاعتنا الاجتماعية والمحافظة على خط متوازن لعلاقتنا التي انكمشت من فرط تعقيدات تجاربنا اليومية لبلوغ الهدف المنشود.

وإن الاحتواء ليس محدود على علاقاتنا الاجتماعية نحن البشر فقط ، فأرقى أنواع الاحتواء احتواء الله لعباده فقد أمرنا بالدعاء في كل حين و وعدنا بالاستجابة قال تعالى : {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [سورة غافر:60] وقوله {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } [سورة النمل : 62] .

وقد قيل:

وأجملُ البَوحِ في كفين ترفعُها بها تناجي كريماً يسمعُ الداعي

تقولُ يا ربِّ ها قد جئتُ مُعترفاً بالذنب والوزرِ فارْحم كلَّ أوجاعي

وهناك ما يعرف باحتواء النفس للنفس أو بالاحتواء الذاتي: وهو تقبل النفس أو الذات بالإصغاء إليها وإدراك مشاعرها والترقق في لومها ومحاسبتها واستيعاب أخطائها التي هي من جِبلة البشر للوصول بها إلى بر الارتياح النفسي بحسن الظن بالله واللجوء إليه، والمواظبة على كل ما يعلي هذه الذات ويجعلها بحالة تفاعل إيجابي ومتوازن مع من حولها ويصف المحاضر التحفيزي ومدرب ومستشار في تطوير المهارات والأداء الأستاذ / محمد الخالدي في حسابه الخاص بالتواصل الاجتماعي (تويتر) الاحتواء الذاتي: أن تحتوي مشاعرك المبعثرة وأحاسيسك المضطربة وآلامها العميقة وجميع انهزاماتك، وتضعها في مكيال الصبر وتقايضها في احتساب الأجر، وتهونها بالخيرة وتتجاوزها بالأمل والتفاؤل وأن القادم أجمل.

ومن الاحتواء الجميل احتواء الوطن للمواطن وهذا مفهوم واسع تعجز الكلمات في استيفاء معناه، فالوطن هو المكان الذي يحتوينا ويشعرنا بالأمان هو الحب الفطري النبيل الذي نسمو به للعلياء، لاسيما ان كانت حكومة هذا الوطن جعلت بناء الانسان وسلامته أولى مهامها فتكسب بذلك ثقة مواطنيها ونماء حبهم لقيادته وسعيهم للصعود بالوطن نحو المجد، وإنّ هذا لهو منهج حكومة وطننا الرشيدة منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه-وحتى يومنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين فبرامج رؤية 2030 دلالة على احتواء الوطن للمواطن حيث تتطلع برامجها إلى مستقبل أكثر اشراقا بتعاون القيادة والشعب، وقد شهدنا خلال أزمتنا الحالية (كوفيد -19) أروع احتواء من ملكنا عندما أمر حفظه الله بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا بدون تبعات قانونية و تيسير عودة المواطنين محفولين مكفولين من الخارج.

وما ذكر غيض من فيض، حفظ الله ولاة أمرنا ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.

ويشير مدرِبُو التنمية البشرية ومستشاري العلاقات الاجتماعية بأهمية اتقان جميع فئات المجتمع على فن الاحتواء الزوج والزوجة والأخ والاخت والام والأب مع الأبناء وإن كان احتواء الام لأبنائها يعد أمر فطري إلا أنها قد تحتاج الى الالمام أكثر بأساليب الاحتواء لتغيير أدوات التربية مع أنماط الحياة الحديثة ، وقد يأخذ الاحتواء دورًا عكسيًا ليمارسه الأبناء مع الإباء والأمهات للوصول إلى حل وتفاهم لمشكلة ما ، وحتى أصحاب المهن و الوظائف بحاجة الى اتقان فن الاحتواء، المعلم مع تلاميذه والطبيب أو الممرض مع المرضى والمدير مع موظفيه و الموظف مع مراجعيه أو العملاء، ورب العمل مع عامله.

إن وجدنا في زحام حياتنا من يحتوينا ويرمم شرخ عواطفنا بكل حب فقد وُهبنا نعمة جليلة وإن كنا نحن من نحتوي الاخرين ونساندهم وتطمئن قلوبهم لحديثنا فقد خُصِّينا بنعمة العطاء، وإن مارسنا دور المحتوي والمحتوى بتوازن فقد مُنحنا رزقا فالحمد لله دائمًا وأبدًا.