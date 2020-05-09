“ليما” يزيد أوجاع #الأهلي

أوضحت تقارير صحفية أن مجلس إدارة النادي الأهلي يترقب قرارا من الفيفا بتوقيع عقوبة عليه خلال الفترة المقبلة؛ بسبب صفقة البرازيلي لوكاس ليما.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الجزيرة”، فإنه صدر حكم لصالح نادي نانت الفرنسي ضد النادي الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لعدم التزام النادي بسداد الدفعات المالية الخاصة بانتقال اللاعب الذي تعاقد معه النادي مطلع الموسم الرياضي الحالي، دون الكشف عن التفاصيل.

وسبق أن تقدم نادي نانت الفرنسي بشكوى ضد النادي الأهلي لدى الفيفا؛ لعدم التزامه بسداد الدفعات المالية الخاصة بانتقال ليما، بداية الموسم الماضي.