دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسؤول بمنظمة الصحة: على الدول العودة لمراقبة الصحة العامة لمكافحة كوفيد-19

زوريخ (رويترز) - قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن على الدول أن تعود إلى "المبادئ الأساسية" لمراقبة الصحة العامة إذا أرادت السيطرة على تفشي وباء كورونا.

وقال مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة في إفادة صحفية "يبدو أننا... نعمد لتفادي الحقيقة المزعجة بأننا بحاجة للعودة إلى (مبادئ) مراقبة الصحة العامة‭‭‭"‬‬‬.

وأضاف "نحن بحاجة لأن نعود إلى ما كان ينبغي لنا أن نكون عليه قبل أشهر، وهو البحث عن الحالات وتتبعها وفحصها وعزل من ثبتت إصابتهم بالفيروس، وفرض الحجر الصحي على المخالطين".

(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)