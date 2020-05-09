وزير: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 31241

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسؤول بمنظمة الصحة: على الدول العودة لمراقبة الصحة العامة لمكافحة كوفيد-19 لندن (رويترز) - أظهرت الأرقام التي أعلنها يوم الجمعة وزير البيئة البريطاني أن حصيلة وفيات كوفيد-19 في بريطانيا زادت 626 لتبلغ الحصيلة 31241 حالة وفاة. وتشمل الأرقام التي جمعتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وهي هيئة حكومية، والهيئات الممثلة في ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا الوفيات من جميع الفئات بعد الفحوص الإيجابية وتغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الخميس. (إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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