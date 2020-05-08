السلطات اللبنانية تعلن عودة الدراسة في نهاية مايو الجاري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت السلطات اللبنانية عودة الدراسة في نهاية شهر مايو الجاري، فيما دعت دور الحضانة إلى الاستعداد لاستقبال الأطفال في يونيو المقبل، بإطار إنهاء القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بالبلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، استكمال العام الدراسي بدءا من 28 مايو حتى آخر يوليو المقبل، على أن يستريح التلامذة لمدة شهرين كعطلة صيفية قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد في أكتوبر.

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مقدم من ميكروسوفت

وأوضح المجذوب أنه سيجرى منح تلامذة الشهادة المتوسطة إفادة مصدقة شرط أن يكملوا العام الدراسي من 28 مايو الجاري حتى آخر يوليو المقبل، كما ستجرى دورة امتحانات للطلبات الحرة في النصف الثاني من أغسطس.

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وزير الصحة يصدر قرارا ينظم عملية فتح دور الحضانة

وفي ما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة، قال المجذوب إن المواد التعليمية ستقسم إلى مجموعتين الأولى إلزامية والثانية اختيارية، وستجرى الدورة الأولى في النصف الثاني من أغسطس، والدورة الثانية في النصف الثاني من سبتمبر.

من جهته، أصدر وزير الصحة حمد حسن قرارا ينظم عملية فتح دور الحضانة بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصرا في 11 مايو الجاري لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال الأطفال في شهر يونيو المقبل.

وشدد القرار على ضرورة تقيد دور الحضانة الخاصة بإرشادات وزارة الصحة وتنفيذها قبل إعادة الفتح.

ولفت القرار إلى أن دور الحضانة ستخضع للرقابة عبر كشوفات ميدانية وزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والإرشادات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وصحة الأطفال.