اخبار الخليج

السلطات اللبنانية تعلن عودة الدراسة في نهاية مايو الجاري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت السلطات اللبنانية عودة الدراسة في نهاية شهر مايو الجاري، فيما دعت دور الحضانة إلى الاستعداد لاستقبال الأطفال في يونيو المقبل، بإطار إنهاء القيود المفروضة بسبب تفشي وباء المستجد "كوفيد-19" بالبلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، استكمال العام الدراسي بدءا من 28 مايو حتى آخر يوليو المقبل، على أن يستريح التلامذة لمدة شهرين كعطلة صيفية قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد في أكتوبر.

شاهد أيضا: بالصور: العالم قبل وبعد كورونا

مقدم من ميكروسوفت

(COMBO) This combination photo created on March 8, 2020 shows tourists standing before a Chinese paramilitary policeman (C) in front of a portrait of late communist leader Mao Zedong at Tiananmen Gate in Beijing on September 20, 2019 (top) and paramilitary police officers wearing facemasks, amid concerns about the spread of the COVID-19 novel coronavirus, at Tiananmen Gate in Beijing on March 6, 2020. (Photo by Noel CELIS and Greg Baker / AFP) / To go with a package of 14 combination pictures, search on www.afpforum.com: 'ASIA-CHINA-HEALTH-VIRUS-COMBO' (Photo by NOEL CELIS,GREG BAKER/AFP via Getty Images)

وأوضح المجذوب أنه سيجرى منح تلامذة الشهادة المتوسطة إفادة مصدقة شرط أن يكملوا العام الدراسي من 28 مايو الجاري حتى آخر يوليو المقبل، كما ستجرى دورة امتحانات للطلبات الحرة في النصف الثاني من أغسطس.

Advertisements
وزير الصحة يصدر قرارا ينظم عملية فتح دور الحضانة

وفي ما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة، قال المجذوب إن المواد التعليمية ستقسم إلى مجموعتين الأولى إلزامية والثانية اختيارية، وستجرى الدورة الأولى في النصف الثاني من أغسطس، والدورة الثانية في النصف الثاني من سبتمبر.

من جهته، أصدر وزير الصحة حمد حسن قرارا ينظم عملية فتح دور الحضانة بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصرا في 11 مايو  الجاري لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال الأطفال في شهر يونيو المقبل.

وشدد القرار على ضرورة تقيد دور الحضانة الخاصة بإرشادات وزارة الصحة وتنفيذها قبل إعادة الفتح.

ولفت القرار إلى أن دور الحضانة ستخضع للرقابة عبر كشوفات ميدانية وزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والإرشادات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وصحة الأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تعلن عودة الدراسة في نهاية مايو الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا