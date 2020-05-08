شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز بنود الحظر الشامل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر بحكومة الكويت ملامح الحظر الشامل الذى أعلن مجلس الوزراء فرضه بداية من الأحد المقبل، وفق ما أوردت الراى الكويتية ، وفي ما يلي أبرز تلك الملامح:

- وقف خدمات توصيل المطاعم بدءاً من سريان الحظر الشامل بشكل كامل خصوصا في ظل عدم تمكن الكثير منها من توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة في عملية التوصيل.

- فرق خدمات سيتم الإعلان عنها في كل محافظة لتنظيم توفير احتياجات السكان وآليات توفيرها تحت الحظر الشامل.

- شركات التجهيزات الغذائية التي توافر متطلبات العاملين في الصفوف الاولى والمستشفيات والمحاجر مستثناة من التوقف عن العمل ولكن ضمن اشتراطات صارمة يجب الالتزام بها.

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- مع الحظر الشامل كل الاعمال تتوقف بما في ذلك البنوك والبورصة والشركات.

- الحكومة منفتحة على أي تعديلات على خطط سير الاعمال والخدمات خلال فترة الحظر الشامل وفق ما يتبين من التجربة العملية.

- الخدمات الأساسية لن تتوقف ولكن سيتم الحرص على تقليص العدد ومدة التواجد والاختلاط.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة عن فرض حظر شامل للتجول في جميع أرجاء البلاد على أن يدخل حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري حتى السبت الموافق 30 من الشهر نفسه وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم في تغريدة بثها حساب مركز التواصل الحكومي على تويتر اليوم الجمعة إن القرار جاء بناء على توصيات الصحية في البلاد.

