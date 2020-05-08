شكرا لقرائتكم خبر عن العالقون بالكويت يوجهون رسالة شكر للدولة بعد عودتهم: يدوم عزك يا مصر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يدوم عزك يا مصر".. هكذا عبر المصريون العالقون بالكويت عن فرحتهم بعودتهم إلى وطنهم ، مثمنين رعاية الدولة المصرية لهم خلال فترة الحجر الصحى والتى تقتضيها إجراءات فيروس كورونا الاحترازية والتى يمضيها العائدون من الكويت فى عدد من المدن الجامعية التى تم تجهيزها بكافة الإمكانات لتناسب هذا الغرض.

وعبر فيديو صوره أحد المصريون العالقون يوضح الظروف المعيشية لهم بالحجر، مصورا الوجبات الغذائية التى تقدم لهم والإجراءات التأمينية والصحية التى تتم خلال فترة تواجدهم بأماكن الحجر، وقال أحدهم "هى دى مصر يا اخونا..يدوم عزك يا مصر..بص الناس اللى تعبت عشاننا ..كل اتنين فى غرفة ..احسن وجبات بناكلها وكمان جابولنا مراتب جديدة" ، واستكمل قائلا :"شوفتوا الجيش بيعمل ايه عشانا".

وهناك عدة جهات تعاونت مع وزارة الخارجية والهجرة من أجل رعاية هؤلاء العائدين لوطنهم مصر، حيث قامت وزارة التعليم العالى بتوفير المدن الجامعية اللازمة لقضاء فترة الحجر، و قامت وزارة النقل بتخصيص أتوبيسات مجانا لنقلهم من المطار إلى المدن الجامعية وبيوت الشباب التى تم تجهيزها للحجر ، بينما جهزت وزارة التضامن الاجتماعى الوجبات الغذائية لهم، ووزارة الصحة أعدت أماكن إقامتهم بكافة التجهيزات الطبية اللازمة.

واستجابت الحكومة لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد وصلت مساء اليوم الجمعة إلى مطار القاهرة الدولى، رحلتا طيران استثنائيتان سيرتهما الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى دولة الكويت، لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 آلاف، سيتم إجلاؤهم من الكويت عبر جسر جوى ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.

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واستجابت الحكومة لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق على أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصلت الرحلة الأولى التي تضم أكثر من 298 راكب من مجموع 5 آلاف مجموع من سيتم نقلهم من خلال الجسر الجوى الذى ستسيره وزارة الطيران المصرية، حيث إن هذا الجسر الجوى الذى سنقل 32 رحلة على مدار الـ 4 أيام المقبلة.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستثنت سلطة الطيران المدنى رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

دفعت محافظة القاهرة 30 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، منذ قليل لنقل المصريين العائدين من دولة الكويت، وذلك بعد أن وصلت رحلات يوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولى، حيث وصل أمس رحلتا طيران استثنائيتين سيرتهما الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 آلاف عالق، سيتم إجلاؤهم من الكويت عبر جسر جوي ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.