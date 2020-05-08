شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب والعاهل السعودى يؤكدان فى اتصال هاتفى أهمية الشراكة الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعاهل السعودية الملك سلمان تحدثا هاتفيا اليوم الجمعة و"جددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية"، وذلك في ظل توتر بشأن إنتاج السعودية النفطي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير "اتفق الزعيمان على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وجددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية. ناقش الرئيس والملك سلمان أيضا قضايا هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشترك وتعاونهما كقائدين لمجموعتي السبع والعشرين على التوالي".

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لم يخالطا في الآونة الأخيرة واحدة في فريق موظفي بنس تبين أنها مصابة بفيروس كورونا.

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وجاء في تقرير ممثل شبكات إعلامية أن المسؤول قال للصحفيين المسافرين مع بنس على طائرته إلى ولاية أيوا "هذا الصباح أثبت الفحص إيجابية إصابة واحدة من فريق موظفي نائب الرئيس بفيروس كورونا وبالتالي فإنه توخيا لمزيد من الحذر عدنا وفحصنا جميع من خالطوها في الآونة الأخيرة".

وقال المسؤول إنها ربما خالطت ستة أشخاص كان مقررا أن يسافروا اليوم الجمعة مع نائب الرئيس وقد تم إنزالهم من الطائرة قبل إقلاعها.