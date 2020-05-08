شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية على شخص آخر من رشاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صّرح المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر فيه شخص يطلق عدة أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وإصابته.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية بحسب " واس" من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجانى واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.