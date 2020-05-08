شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫النيابة العامة السعودية تأمر بالقبض على مقيم حرض على إثارة الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقيم من الجنسية العربية يحرض المقيمين من بني جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا فقد أمرت النيابة بالقبض عليه، وذلك وفق ما أوردته صحيفة الرياض.

وأضافت صحيفة الرياض عبر موقعها :"وبناءً على المادتين ( 15 ، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه تمهيدا لمحاكمته".

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